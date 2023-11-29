Farfetch отменила публикацию отчетности на фоне ее возможного выкупа основателем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Farfetch Ltd., оператор глобальной онлайн-платформы для модной индустрии, не будет публиковать финансовые результаты за третий квартал 2023 года в среду, как это было запланировано.

Компания также не будет проводить телефонную конференцию для инвесторов, говорится в ее пресс-релизе.

Об этом решении было объявлено на фоне появления в британских СМИ информации о том, что Farfetch может быть выкуплена ее основателем Жозе Невешем.

По данным The Telegraph, Невеш обсуждает с банками и акционерами сделку, в результате которой Farfetch снова станет частной.

"Компания планирует предоставить рынку информацию в свое время", - говорится в ее сообщении.

Farfetch провела IPO в Нью-Йорке в 2018 году. Акции компании взлетели в цене на 22,8% во вторник на фоне слухов о ее выкупе и подешевели на 5,7% на дополнительных торгах. С начала текущего года стоимость бумаг упала на 55,6%.

Farfetch была основана Невешем в 2007 году. На данный момент маркетплейс предоставляет покупателям из 190 стран и регионов доступ к более чем 1,4 тыс. брендам, бутикам и универмагам.