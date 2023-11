Командование ЦАХАЛа готово к следующему этапу операции против ХАМАС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви утвердил планы боевых действий, которые военные должны будут выполнять после конца перемирия с группировкой ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

"Мы знаем, что надо делать, и мы готовы к следующему этапу операции", - сказал Халеви.

План следующей стадии операции был утвержден на встрече Халеви с командирами в штаб-квартире Южного военного округа ЦАХАЛа.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в этот же вечер заявил на встрече с руководством разведки "Моссад" и общей службы безопасности "Шин-Бет", что военные готовы к незамедлительному возобновлению боевых действий. Одновременно Галлант добавил, что Израиль прикладывает все силы для возвращения заложников. Участники встречи сверяли оценки сложившейся ситуации, сообщала пресс-служба Минобороны.

The Jerusalem Post сообщило, что ХАМАС начала процесс передачи новой партии заложников Израилю. Их уж приняли сотрудники Международного движения Красного Креста. The Times of Israel, ссылаясь на ЦАХАЛ, сообщила, что Красному Кресту передали двух женщин с российским гражданством.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вначале заключали на 4 дня, оно действовало 24-27 ноября. Затем гуманитарную паузу продлили еще на два дня. В соглашении с ХАМАС, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных.