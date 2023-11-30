Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger завершил III финквартал с чистой прибылью

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американская PVH Corp., владеющая рядом известных брендов одежды, завершила третий квартал 2023 финансового года с чистой прибылью, но выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 29 октября, составила $161,6 млн, или $2,66 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $186,7 млн, или $2,88 на акцию, полученным за сопоставимый период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до $2,9 с $2,6 на акцию.

Выручка выросла на 4% до $2,363 млрд против $2,281 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 1%.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,74 на акцию при выручке в $2,4 млрд.

Онлайн-продажи PVH подскочили на 13% в минувшем квартале. На них в настоящее время приходится около 20% общего объема доходов компании, говорится в сообщении.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли по итогам 2023 фингода до примерно $10,45 на акцию с ранее ожидавшихся около $10,35 на акцию. Между тем теперь предполагается, что выручка увеличится на 1%, в то время как прежде ожидался подъем на 3-4%.

В четвертом финквартале PVH прогнозирует сокращение выручки на 3-4%, скорректированную прибыль – около $3,45 на акцию (по сравнению с $2,38 годом ранее).

Котировки акций PVH на дополнительных торгах в среду снизились на 4,4% после опубликования отчетности. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 11,1% (до $5,4 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил менее 1%.

PVH, история которой насчитывает свыше 130 лет, является одной из крупнейших мировых компаний по производству одежды. Она поставляет на рынок широкий ассортимент товаров под более чем десятью собственными и лицензионными марками, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen.