Владелец бренда Calvin Klein сократил квартальную выручку из-за слабых продаж в Азии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская PVH Corp., владеющая известными брендами одежды, во втором квартале 2024 финансового года сократила выручку из-за сложной ситуации на азиатском рынке.

Выручка компании за квартал, который завершился 4 августа, снизилась на 6% в годовом выражении и составила $2,07 млрд, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков.

Чистая прибыль выросла до $158,2 млн, или $2,8 в расчете на акцию против $94,2 млн ($1,5 на акцию), годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до $3,01 с $1,98 на акцию при прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,29 на акцию.

Продажи компании в Северной Америке увеличились на 1%, в других странах - сократились на 4% "из-за сложных условий в потребительском секторе Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в Китае и Австралии" и запланированного "стратегического сокращения" продаж в Европе.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до $11,55-11,8 на акцию по сравнению с ранее ожидавшимися $11-11,25 на акцию, прогноз снижения выручки подтвержден на уровне 6-7%.

В третьем финквартале, как ожидается, выручка также снизится на 6-7%, а чистая прибыль составит около $2,5 на акцию.

Котировки акций PVH на дополнительных торгах во вторник упали на 7,9%. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 14,5%, до $5,79 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил около 18%.

PVH, история которой насчитывает свыше 130 лет, является одной из крупнейших мировых компаний по производству одежды. Она поставляет на рынок широкий ассортимент товаров под более чем десятью собственными и лицензионными марками, включая Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen.