Лавров заявил, что ОБСЕ "находится на краю пропасти"

Глава МИД РФ сомневается в необходимости тратить усилия на оживление этой организации

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ОБСЕ стоит на краю пропасти, и непонятно, сможет ли организация адаптироваться к реалиям мирового развития.

"ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, прежде всего, принципа равенства всех стран-участниц?" - сказал Лавров в четверг на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

Пока, по его словам, "вопросов гораздо больше, чем ответов".

"Но тем временем жизнь не стоит на месте, процессы евразийской интеграции и равноправного сотрудничества на основе честного баланса интересов развиваются на нашем континенте в конструктивных форматах независимо от все более глубокого погружения ОБСЕ в навязываемую конфронтационную повестку", - заявил Лавров.