Страны ОБСЕ не пришли к согласию по дальнейшем участию РФ в работе организации

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОБСЕ не достигли консенсуса по вопросу о дальнейшем участии России в работе организации, сообщил в интервью EFE действующий председатель ОБСЕ, представитель Албании Буяр Османи.

"Думаю, по крайней мере в настоящее время обсуждение этой темы застопорилось", - сказал он, указав на два аргумента, которые не позволяют вынести решение: один - юридический, поскольку существует требование, чтобы не менее 56 из 57 участников организации согласились с решением, второй - политический, поскольку многие участники полагают, что такие встречи являются форумом для диалога между странами, имеющими различные точки зрения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что ОБСЕ стоит на краю пропасти, и непонятно, сможет ли организация адаптироваться к реалиям мирового развития.

"ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, прежде всего, принципа равенства всех стран-участниц?" - сказал Лавров в четверг на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Скопье.

Пока, по его словам, "вопросов гораздо больше, чем ответов".

"Но тем временем жизнь не стоит на месте, процессы евразийской интеграции и равноправного сотрудничества на основе честного баланса интересов развиваются на нашем континенте в конструктивных форматах независимо от все более глубокого погружения ОБСЕ в навязываемую конфронтационную повестку", - заявил Лавров.