Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в Монголии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксирован в центральной части Монголии в 76 км к западу от города Цэцэрлэг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 21:58 мск в четверг (02:58 по местному времени в пятницу), находился примерно в 345 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясение составила 4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.