Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Тихого океана у южного берега острова Хоккайдо (Япония) в 104 км к востоку от города Хакодате, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 00:01 мск в понедельник, эпицентр находился примерно в 38 км от северо-восточной оконечности острова Хонсю и примерно в 72 км от побережья Хоккайдо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По данным американских сейсмологов, эпицентр находился в 85 км восточнее Иокогамы.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Деятели культуры провели в Париже "аполитичный" марш за мир на Ближнем Востоке

Деятели культуры провели в Париже "аполитичный" марш за мир на Ближнем Востоке

Что произошло за день: воскресенье, 19 ноября

Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией

Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией

В Израиле заявили, что захваченное повстанцами Йемена судно является британским

СМИ сообщили о возможном захвате йеменскими повстанцами израильского судна

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО
Обострение палестино-израильского конфликта

Хаменеи призвал исламские страны на время прервать отношения с Израилем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });