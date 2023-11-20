Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Тихого океана у южного берега острова Хоккайдо (Япония) в 104 км к востоку от города Хакодате, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 00:01 мск в понедельник, эпицентр находился примерно в 38 км от северо-восточной оконечности острова Хонсю и примерно в 72 км от побережья Хоккайдо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По данным американских сейсмологов, эпицентр находился в 85 км восточнее Иокогамы.