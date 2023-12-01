Китай сообщил о планах запустить космический зонд Einstein в январе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Зонд Einstein для исследования рентгеновского излучения в космическом пространстве будет запущен с космодрома Сичан в январе 2024 года, сообщает сайт Китайской академии наук (CAS).

Einstein - это международный проект, в котором, помимо Китайской академии наук, участвуют германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка и Французское космическое агентство (CNES).

Зонд оборудован двумя телескопами для изучения небесных объектов в рентгеновском диапазоне. Он будет проводить наблюдение за рентгеновским излучением в космосе и выбросами рентгеновских лучей из чёрных дыр, чтобы получить новые сведения об их возникновении, эволюции и характеристиках.