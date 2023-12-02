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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В ОАЭ отмечают 52-ю годовщину образования страны

В Москве и Казани подсветили здания в центре города по случаю праздника

В ОАЭ отмечают 52-ю годовщину образования страны
Улица Новый Арбат в Москве
Фото: прес-служба

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Праздничная церемония по случаю национального праздника ОАЭ – дня образования страны – проходит в субботу вечером в Дубае.

Церемонию транслирует в прямом эфире местное телевидение. Позже вечером состоится фейерверк.

Праздничные мероприятия в течение субботы проходили и в Абу-Даби, Шардже, Фуджейре и других городах ОАЭ. На высотных зданиях, торговых центрах вывесили флаги страны. Организаторы праздника провели многочисленные концерты.

В России также отметили национальный день ОАЭ. Так, в Москве в цвета национального флага ОАЭ подсветили дома-книжки на Новом Арбате, а на набережной в Казани в цвета флага были подсвечены дома ЖК Atlantis Deluxe.

Подсветка в Казани
Подсветка в Казани
Фото: пресс-служба

Ежегодно 2 декабря Объединенные Арабские Эмираты празднуют Национальный день в память об основании единого государства в 1971 году. 2 декабря 1971 года правители эмиратов подписали соглашение об объединении семи эмиратов и создании Объединенных Арабских Эмиратов в качестве единого и процветающего государства, которое основал покойный шейх Заид бин Султан Аль Нахайян, отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов, и его братья-основатели, правители эмиратов. Сначала страна состояла из шести эмиратов, а седьмой, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней 10 февраля 1972.

ОАЭ
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