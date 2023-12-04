Путин в режиме видеоконференции проведет заседание СПЧ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета по правам человека (СПЧ), сообщила пресс-служба главы государства.

"4 декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека", - говорится в сообщении.

Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году. Также ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов.