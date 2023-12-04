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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Россельхознадзор с 4 декабря запретил ввоз овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 4 декабря запретил ввоз овощей и фруктов (подкарантинная продукция) из ряда регионов Молдавии.

Как сообщила служба, она вынуждена вернуться к ограничениям, которые вводились в 2022 году на ввоз такой продукции.

Тогда в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики был ограничен ввоз подкарантинной продукции из следующих районов: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также из Гагаузии и муниципалитетов Кишинев, Бельцы.

"Причина запрета - продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России, а также отсутствие ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор
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