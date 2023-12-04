Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Лукашенко заявил Си Цзиньпину, что удовлетворен отношениями с КНР

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник заявил, что стратегическое сотрудничество республики и Китая определено единством идеологий двух стран и логикой мировых событий.

"Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня, - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, встреча глав Белоруссии и КНР 1 марта текущего года "стала во многом судьбоносной". "С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И что больше всего радует - это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями", - отметил Лукашенко.

Он сказал, что перед визитом в КНР опрашивал руководство своей администрации и правительства республики о том, что надо сделать для интенсификации отношений Белоруссии и КНР, "что не движется, чтобы сказать председателю об этом".

"Мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, - это скорость", - заявил президент Белоруссии.

"Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Думаю, уже никого в Китае в этом не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет и даже больше: в первый раз я приехал в Китай, будучи депутатом парламента", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес - это интерес всей планеты, потому что здесь (в Китае - ИФ) живет огромное количество талантливых трудолюбивых людей", - добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко КНР Си Цзиньпин Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 декабря

В КНР заявили о вторжении военного корабля США в территориальные воды Китая

В КНР заявили о вторжении военного корабля США в территориальные воды Китая

Американский эсминец отбил нападение дронов на коммерческие суда в Красном море

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Что произошло за день: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ сообщили о появлении израильских сухопутных войск на юге сектора Газа

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });