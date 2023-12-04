Аналитики института Ifo заявили о сокращении инвестиций германскими компаниями
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Германские компании снижают объемы запланированных инвестиций на фоне проблем в крупнейшей экономике Европы. О этом говорится в результатах опроса, который исследовательский институт Ifo проводит дважды в год.
Индекс чистых инвестиционных планов, составленный на основе опроса 5000 компаний, снизился до 2,2 пункта в ноябре с 14,7 пункта в марте.
"Инвестиционный климат заметно ухудшился, - сказала Лара Заргес из Ifo, указав в качестве причины "возросшую стоимость привлечения финансирования, слабый спрос и неопределенность экономической политики".