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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Аналитики института Ifo заявили о сокращении инвестиций германскими компаниями

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Германские компании снижают объемы запланированных инвестиций на фоне проблем в крупнейшей экономике Европы. О этом говорится в результатах опроса, который исследовательский институт Ifo проводит дважды в год.

Индекс чистых инвестиционных планов, составленный на основе опроса 5000 компаний, снизился до 2,2 пункта в ноябре с 14,7 пункта в марте.

"Инвестиционный климат заметно ухудшился, - сказала Лара Заргес из Ifo, указав в качестве причины "возросшую стоимость привлечения финансирования, слабый спрос и неопределенность экономической политики".

Германия Ifo
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