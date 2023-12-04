Ереван не намерен судиться с Москвой из-за непоставленного оружия

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Армения не будет судиться с Россией из-за непоставленного оружия, за которое было заплачено, заявил замминистра обороны республики Грачья Саркисян.

"Поставки оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере", - сказал Саркисян журналистам в понедельник.

В мае 2023 года в Ереване заявили, что не получают из России заказанное и оплаченное оружие. "Вооружение, действительно, не дошло до Армении. И пытаемся продолжить эти работы с Россией. Было оплачено, но не дошло", - заявлял заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

24 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что сумма, выплаченная за российское оружие, которое не было доставлено в Армению, может пойти на погашение государственного долга страны перед Россией. "Конечно, такие проблемы есть. Должен вам сообщить, что идут дискуссии о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может стать уменьшение размера суммы задолженности Республики Армения перед Российской Федерацией. Это не единственный вариант", - отметил Пашинян, отвечая на один из вопросов в прямом эфире во время общения с согражданами и представителями армянской диаспоры.

По словам Пашиняна, Россия настроена решить этот вопрос в рабочем порядке.