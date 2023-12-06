Песков заявил, что принц Саудовской Аравии приедет в Москву

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обязательно приедет в Россию, но даты его визита пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они будут продолжать общение на высшем уровне. И обязательно приедет наследный принц в Россию, но, когда - сейчас пока говорить, конечно, невозможно", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что даты визита будут прорабатываться по дипломатическим каналам.