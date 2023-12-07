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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Кремле заявили, что сотрудничество РФ и Саудовской Аравии продолжится

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией будет продолжено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят коммерческий характер, они не могут разглашаются, тем более, с учетом количества недругов, которые будут неминуемо продолжать попытки оказывать давление", - сказал Песков журналистам.

"Имеется целый ряд конкретных планов по углублению сотрудничества, в чем проявила заинтересованность саудовская сторона", - добавил он.

По словам Пескова, по линии межправительственной комиссии "будет проведена ревизия всех предварительных наметок, которые сейчас лидеры определили". "Работа уже пойдет в более предметном ключе", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что дипломаты РФ и Саудовской Аравии продолжают контакты для выхода на принятие совместного документа, в котором будет отражено общее понимание по двусторонним отношениям и международным аспектам.

"Дипломаты наши и саудовские продолжают контакты и рассматривают возможность выхода на некий совместный документ. Но это, скорее, чтобы подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать итогового документа по результатам прошедших переговоров.

Дмитрий Песков Саудовская Аравия
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