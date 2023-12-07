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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В казахстанском Актау ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В азербайджанской акватории Каспийского моря в четверг в 10:15 алматинского времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

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По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 14,3 залегал на глубине 35 км на расстоянии 2289 км от казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра: 41,09 градуса северной широты, 49,71 градуса восточной долготы.

На территории Казахстана толчки интенсивностью 3 балла по 12-балльной шкале МSК-64 ощущались в Актау (адмцентр прикаспийской Мангистауской области), сообщили сейсмологи.

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