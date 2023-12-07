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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

На Сейшелах после взрыва на складе со взрывчаткой объявлено ЧП

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На главном острове Сейшел - Маэ - в индустриальной зоне к югу от столицы произошел разрушительный взрыв на складе со взрывчатыми веществами, последствия которого усугубило наводнение из-за дождей. Президент республики Вавел Рамкалаван ввел на острове чрезвычайное положение, сообщила его пресс-служба.

Жителей острова призвали не выходить на улицу. Школы будут закрыты. Свободное перемещение разрешили только сотрудникам жизненно важных служб и тем, кто уже находился в пути.

В заявлении офиса президента говорится о значительных разрушениях в индустриальной зоне и ее окрестностях. АFP предварительно сообщает, что есть пострадавшие.

Туристическое управление Сейшельских островов сообщило в микроблоге, что международный аэропорт на острове Маэ продолжает работать, также между островами курсируют паромы.

Сейшельская республика, по данным Всемирного банка на 2021 год, - самая богатая страна Африки по параметру ВВП на душу населения. При этом с учетом высокой стоимости жизни 40% населения страны живет в бедности. Наибольший вклад в экономику Сейшел вносят туризм и рыболовство. Государство расположено на 115 островах, на них проживает около 98 тысяч человек.

Сейшельские Острова Африка Маэ Вавел Рамкалаван
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