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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года
Фото: Pantone

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Институт цвета Pantone назвал цветом 2024 года оранжево-розовый оттенок "Персиковый пушок" (13-1023 Peach Fuzz).

The Washington Post цитирует исполнительного директора Pantone Литрис Айсмен, которая отметила, что "этот цвет дарит чувство сопричастности и сплоченности, заботы, вдохновляет на переоценку взглядов. Благодаря поддержке оттенка Peach Fuzz мы можем найти умиротворение".

В Pantone уверены, что оттенок "Персиковый пушок" говорит о милосердии, а его уютная чувственность объединяет людей.

В 2024 году исполнится 25 лет как Pantone выбирает цвет года. В 2023 году цветом года назвали ярко-розовый Viva Magenta.

Pantone
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