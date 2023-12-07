Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Фото: Pantone

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Институт цвета Pantone назвал цветом 2024 года оранжево-розовый оттенок "Персиковый пушок" (13-1023 Peach Fuzz).

The Washington Post цитирует исполнительного директора Pantone Литрис Айсмен, которая отметила, что "этот цвет дарит чувство сопричастности и сплоченности, заботы, вдохновляет на переоценку взглядов. Благодаря поддержке оттенка Peach Fuzz мы можем найти умиротворение".

В Pantone уверены, что оттенок "Персиковый пушок" говорит о милосердии, а его уютная чувственность объединяет людей.

В 2024 году исполнится 25 лет как Pantone выбирает цвет года. В 2023 году цветом года назвали ярко-розовый Viva Magenta.