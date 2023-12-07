Дипломаты РФ и ОАЭ обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию в Газе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел в четверг в Абу-Даби консультации с государственными министрами иностранных дел ОАЭ Халифой Шахином Аль-Мараром и Ахмедом Саегом, сообщает МИД России.

"Был обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-эмиратских отношений с учетом итогов состоявшегося 6 декабря визита в ОАЭ президента Российской Федерации В.В.Путина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Особое внимание было уделено задачам наращивания взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества и уплотнения внешнеполитической координации, в том числе в контексте участия ОАЭ в работе БРИКС, отметили на Смоленской площади.

"При обмене мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта, включая необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и решения проблем гуманитарного характера", - проинформировали в МИД РФ.

На консультациях также рассматривалась складывающаяся ситуация в Сирии, Йемене и Судане, "в том числе важность консолидации соответствующих миротворческих усилий на известной международно-правовой основе", отмечается в сообщении.

В тот же день Богданов встретился в Дубае с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем. "В ходе беседы были рассмотрены задачи дальнейшего поступательного развития российско-эмиратских дружественных отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита в ОАЭ 6 декабря президента Российской Федерации В.В.Путина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

"При обмене мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в "горячих точках" Ближнего Востока особое внимание было уделено беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую ситуацию в секторе Газа. При этом была подтверждена важность консолидации усилий в интересах скорейшего выполнения международно-правовых решений, предусматривающих создание суверенного палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - сообщили в российском МИД.

Кроме того, в ходе встречи была констатирована нацеленность внешнеполитических ведомств России и ОАЭ на дальнейшую плотную координацию подходов в интересах политического урегулирования кризисов в Йемене, Сирии и Ливане, говорится в сообщении.