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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Делегация Совбеза ООН посетит КПП "Рафах" на границе сектора Газа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Делегация представителей стран - членов Совета безопасности ООН прибыла в египетский город Эль-Ариш, откуда рассчитывает направиться к КПП "Рафах", через который доставляется гуманитарная помощь в сектор Газа, сообщает агентство EFE.

По словам источника агентства в египетском руководстве, делегация планирует посетить "несколько важнейших центров и учреждений, непосредственно связанных с оказанием гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа, которые испытывают нехватку всех товаров и продуктов первой необходимости".

В состав делегации вошли представители России, Китая и Великобритании, а также всех непостоянных членов СБ ООН, кроме Габона. Франция и США отказались от участия в поездке.

Организовать эту поездку предложили ОАЭ.

Ранее ОАЭ представили СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. 9 декабря 13 стран Совбеза поддержали эту резолюцию, Великобритания воздержалась, а США применили право вето.

В октябре США также проголосовали против похожего предложения. В Вашингтоне мотивируют свою позицию тем, что в случае длительного прекращения огня в Газе движение ХАМАС может восстановить силы и возобновить атаки против Израиля.

ОАЭ ООН СБ ООН ХАМАС сектор Газа Египет Рафах
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