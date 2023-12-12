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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Два человека пострадали при частичном обрушении жилого дома в Бронксе

Два человека пострадали при частичном обрушении жилого дома в Бронксе
Фото: Fatih Aktas/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Часть жилого дома обрушилась в нью-йоркском районе Бронкс, сообщает ABC News.

Пожарный департамент Нью-Йорка отмечает, что в результате ЧП никто не погиб. Два человека получили небольшие повреждения.

Спасатели эвакуировали жильцов и заверили, что продолжат поиски на завалах, высота которых достигает 3,6 м.

Отмечается, что рухнула часть здания 1915 года постройки. В последние недели велась реконструкция его фасада. В 2020 году инспекция нашла трещины в кирпичах и повреждения в бетонных конструкциях. Власти подчеркивают, что ремонт фасада не означает, что здание было аварийным и непригодным для проживания.

Нью-Йорк Бронкс США
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