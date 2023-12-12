Из Польши по подозрению в шпионаже выдворили гражданина РФ

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Агентства внутренней безопасности и пограничной службы Польши выдворили из страны гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает во вторник Польское телевидение.

"Агентство внутренней безопасности выявило гражданина России, в отношении которого существуют подозрения, касающиеся его связей с российскими спецслужбами. При сотрудничестве с пограничной службой Польши этот человек выдворен с территории страны 1 декабря", - цитирует телевидение сообщение Агентства внутренней безопасности.

Несмотря на то, что эта мера была предпринята 1 декабря, сообщено о ней лишь сейчас.

Согласно имеющейся информации, этот гражданин России проживал в городе Быдгощ (Куявско-Поморское воеводство). Кроме того, в районе этого города также выявлены еще два иностранца, которые могли заниматься шпионажем в пользу России и Белоруссии.