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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Британское промпроизводство снизилось в октябре на максимальный с июля уровень

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Великобритании в октябре сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете британского Национального статистического управления (ONS).

Показатель демонстрирует худшую динамику с июля.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 0,1%.

В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,4%, тогда как аналитики ждали роста на 1,1%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности страны в октябре сократился на 1,1% относительно сентября, в строительной сфере снижение составило 0,5%. Производство газа и электричества упало на 1,8%, в горнодобывающем секторе показатель увеличился на 0,2%.

Великобритания
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