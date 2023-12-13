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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Премьер Польши предложил уволить руководителей всех спецслужб страны

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Польши Дональд Туск предложил отправить в отставку руководителей всех польских спецслужб, сообщает в среду Radio ZET.

"Комиссия Сейма (нижней палаты парламента - ИФ), ответственная за работу спецслужб, приняла к сведению предложение главы правительства уволить руководителей всех пяти спецслужб страны. На это предложение дан положительный ответ", - передает радиостанция со ссылкой на главу комиссии Михала Граматыку.

Речь идет о руководителях Службы разведки, Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Службы военной разведки и Службы контрразведки, отмечает Radio ZET.

Для того, чтобы решение парламентской комиссии вступило в силу, теперь необходимы вердикты правительственной коллегии, ответственной за работу спецслужб, а также президента страны Анджея Дуды.

Польша Дональд Туск
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