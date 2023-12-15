На юго-востоке Ирана при нападении на полицейский участок погибли 11 человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 11 человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Раск на юго-востоке Ирана, сообщает в пятницу Associated Press.

Жертвами стали сотрудники полиции и военнослужащие. Еще несколько человек получили ранения. Точные данные об их числе пока не сообщаются.

Иранские СМИ отмечают, что нападение могли организовать боевики радикальной группировки "Джейш аль-Адль".