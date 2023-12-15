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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Ереван заявил о готовности открыть 12 КПП на границах с Азербайджаном и Турцией

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Армения готова разместить 12 пунктов пропуска на границах с Азербайджаном и Турцией, обеспечить транспортное сообщение с этими странами, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

"В рамках программы "Перекресток мира" наша страна выражает готовность построить и реконструировать все те инфраструктуры, которые обеспечат страны региона транспортным сообщением в направлениях север-юг и восток-запад", - сказал Саносян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Ереване в пятницу.

По его словам, Армения готова разместить семь автомобильных пунктов пропуска на границах Армения-Азербайджан и Армения-Турция, а также обеспечить железнодорожное сообщение между Арменией, Азербайджаном и Турцией, восстановив четыре участка железнодорожной инфраструктуры и установив четыре пункта пропуска на ж/д на границе Армения-Азербайджан и один пункт пропуска на границе Армения-Турция.

Азербайджан Армения Турция
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