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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Песков уточнил, что точных сроков поездки Путина в Турцию пока нет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Визит президента Владимира Путина в Турцию - на повестке дня, но пока точных дат нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"Пока нет (сроков - ИФ). Он на повестке дня", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он подчеркнул, что российская сторона находится в контакте с турецкими партнерами. "Но пока точных дат нет, это вопрос согласования графиков двух президентов", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что сам Путин ранее сказал, что готов совершить визит, и как только представится возможность, он это сделает. "Сейчас, правда, акцент, естественно, больше на внутренних процессах", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Турция Владимир Путин
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