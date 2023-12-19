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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Власти Польши назначили новых руководителей спецслужб

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Польши назначило новых руководителей Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро и Службы военной разведки, сообщает во вторник Associated Press.

Главой Службы военной разведки стала полковник Дорота Гавецкая, а Центральное антикоррупционное бюро возглавила Агнешка Квятковская-Гурдак. Руководителем Агентства внутренней безопасности назначен полковник Павел Сот.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидает "очень хорошего, лояльного и дисциплинированного" сотрудничества с новыми главами спецслужб, каждый из которых обладает богатым опытом в своей сфере.

На прошлой неделе Туск предложил отправить в отставку руководителей всех польских спецслужб, комиссия Cейма (нижней палаты парламента), ответственная за работу спецслужб, одобрила это предложение.

Речь шла о руководителях Службы разведки, Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Службы военной разведки и Службы контрразведки.

Польша Дональд Туск
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