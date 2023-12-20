Совет ЕС и Европарламент договорились о реформе системы миграции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС и Европейский парламент достигли политического соглашения по реформе системы миграции и предоставления убежища в Евросоюзе, предполагается полный пересмотр правовой базы ЕС в этой сфере.

"ЕС выполняет свое обещание улучшить систему убежища и миграции. Граждане всего ЕС хотят, чтобы их правительства занялись проблемой миграции, и сегодня это большой шаг в этом направлении", - заявил министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес. По его словам, ЕС по-прежнему привержен выявлению "коренных причин миграции" и борьбе с контрабандой мигрантов.

Испанское председательство Совета ЕС и Европейский парламент достигли соглашения "по основным политическим элементам пяти ключевых регламентов, которые полностью пересмотрят правовую базу ЕС в области убежища и миграции", сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Пять законов ЕС, которые согласовали председательство Испании и Европарламент, "затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией, начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения того, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, до сотрудничества и солидарности между государствами-членами, а также способов разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в политических целях".

Все пять регламентов являются компонентами нового Пакта о миграции и убежище, который Еврокомиссия предложила 23 сентября 2020 года.

Как ожидают в Брюсселе, новые правила после их принятия сделают европейскую систему предоставления убежища более эффективной, облегчат нагрузку на страны ЕС, в которые прибывает большинство мигрантов.

Совет сообщает, что в ближайшие недели продолжится работа на техническом уровне по конкретизации деталей новых регламентов. Затем они поступят в Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) для согласования перед окончательным официальным утверждением.

Соглашение приветствовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Этот Пакт о миграции и убежище обеспечит эффективный европейский ответ на данный вызов Европе. Это означает, что европейцы, а не контрабандисты будут решать, кто прибудет в ЕС, и кто сможет здесь остаться. И это значит защищать нуждающихся", - заявила глава ЕК.

В свою очередь председатель Европарламента Роберта Метсола отметила в соцсети X: "ЕС достиг исторического соглашения о новом своде правил управления миграцией и предоставлением убежища".