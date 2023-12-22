ЕК выделит палестинцам очередной пакет помощи на 120 млн евро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) утвердила в пятницу пакет помощи Палестинской национальной администрации на 118,4 млн евро в рамках ежегодного финансирования, сообщила пресс-служба ЕК.

"Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, включая Восточный Иерусалим, вызывает большую тревогу. Мы уже в четыре раза увеличили нашу гуманитарную помощь Газе. После тщательного анализа (корректности использования - ИФ) наших средств мы также объявляем об этой необходимой помощи Палестинской администрации", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что "ЕС остается крупнейшим международным донором помощи палестинцам". В Брюсселе, по ее словам, уже обдумывают "более значительный среднесрочный пакет на следующий год, чтобы внести вклад в экономическую и политическую стабильность Газы и Западного берега Иордана, как только позволят условия на местах в рамках более широких международных усилий по восстановлению решения о сосуществовании двух государств".

В коммюнике Еврокомиссии объясняется, что новая утвержденная финансовая помощь будет способствовать выплате зарплат и пенсий государственным служащим на Западном берегу, социальных пособий для уязвимых семей в рамках программы денежных переводов для Западного берега и сектора Газа и поддержке административного и технического потенциала учреждений Палестинской администрации.

Помощь ЕС Палестине на 2021-2024 годы составит около 1,2 млрд евро, из которых 809,4 млн уже выплачены, отмечают в Еврокомиссии.