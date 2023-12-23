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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

ВМС Британии сообщили об атаке дрона на судно близ берегов Индии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал судно близ порта города Веравал в Индии, после чего на нем произошел взрыв и возгорание, сообщило в субботу Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) британских ВМС.

"UKMTO получило сообщение об атаке БПЛА на судно, вызвавшей взрыв и пожар", - говорится в заявлении в соцсети X.

Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км) к юго-западу от Веравала. В ВМС Британии призвали с осторожностью следовать через эту зону.

Информации о жертвах происшествия нет. Кому принадлежит судно, в сообщении не указано. Ответственность за нападение ни одна из группировок не взяла, отмечают британские СМИ.

Великобритания UKMTO Индия
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