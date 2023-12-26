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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Авианосец ВМС США зашел на базу на греческом острове Крит

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Gerald Ford, находящийся на патрулировании в Восточном Средиземноморье, во вторник зашел на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит, сообщил 6-й оперативный флот США.

Во флоте также сообщили, что в греческий порт Пирей зашел ракетный крейсер USS Normandy.

На минувшей неделе Пентагон сообщил о продлении пребывания авианосца в регионе на фоне палестино-израильского конфликта. Он находится в Средиземном море уже более семи месяцев.

В состав авианосной ударной группы во главе авианосцем USS Gerald Ford входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul и USS Thomas Hudner.

В Восточном Средиземноморье также размещены американские эсминцы USS Bulkeley, USS Delbert Black и эсминец противоракетной обороны USS Arleigh Burke.

Средиземное море Греция ВМС США USS Gerald Ford
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