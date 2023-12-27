Прибыль крупных промпредприятий КНР в ноябре выросла 4-й месяц подряд - на 29,5%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в ноябре увеличилась на 29,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление.

Таким образом, рост был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).

Между тем в январе-ноябре их прибыль уменьшилась на 4,4% - до 6,98 трлн юаней. В том числе прибыль государственных предприятий сократилась на 6,2%, частных компаний - выросла на 1,6%.

Сильное снижение прибыли было зафиксировано в химической отрасли (-38,5%), в производстве продуктов питания (-11,8%), в сфере добычи нефти и природного газа (-8,5%). При этом подъем был отмечен в черной (+276%) и цветной (+21,8%) металлургии, производстве автомобилей (+2,9%).