Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Глава МИД Армении опроверг утверждения о критике Ереваном действий Москвы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не согласен с утверждениями о том, что Ереван на самом высоком уровне критикует действия Москвы.

"В политике и, в частности, в отношениях Армении и России надо быть внимательным к формулировкам и не руководствоваться примитивными оценками. Если вы говорите, что Армения на самом высоком уровне критикует Россию, то приведите примеры. Такое утверждение не соответствует действительности", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом в Ереване в среду.

По его словам, были и есть проблемы, связанные с эффективностью ОДКБ, о чем Ереван неоднократно заявлял.

"Но по части работы ЕАЭС не было ожиданий, которые не оправдались. Считаем, что ЕАЭС продолжает эффективно действовать в случае с Арменией", - сказал Мирзоян.

Армения Арарат Мирзоян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

В Иране раскритиковали доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе

Умершие знаменитости

В Германии на 82-м году жизни скончался политик Вольфганг Шойбле

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

ЕС готовит резервный план поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Пашинян и Алиев в Санкт-Петербурге обсудили мирный процесс

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });