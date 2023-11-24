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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Пашинян заявил, что Армения по-прежнему считает РФ дружественной страной

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армения по-прежнему считает Россию дружественной страной, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в пятницу.

"Армения как считала, так и считает Россию дружественной страной. Есть вопросы, которые необходимо решать, и мы руководствуемся этой логикой. Мы надеемся и будем делать все возможное, чтобы наши отношения с РФ строились на логике взаимного уважения, взаимного учета и уважения интересов друг друга, а также уважения суверенитета и независимости", - сказал Пашинян в прямом телеэфире.

Отвечая на видеовопрос проживающего в РФ гражданина Армении об "ухудшении отношений" между двумя странами, армянский премьер попросил "не спешить делать выводы".

Армения Никол Пашинян
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