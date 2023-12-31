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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Что произошло за день: воскресенье, 31 декабря

Рост числа погибших от атаки на Белгород, гибель маленькой россиянки на Пхукете, повышение температуры в батареях Москвы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв субботней атаки ВСУ на Белгород возросло до 24 человек. Среди погибших четверо детей. В Москву доставили 25 пострадавших. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал украинскую атаку на Белгород самой тяжелой за два года. Между тем, в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрел города.

- Ребенок из России погиб на Пхукете при столкновении катера со скалами. В результате происшествия пострадали еще несколько российских туристов.

- ЕС решил отменить воздушный и морской пограничный контроль с Болгарией и Румынией. Проверок больше не будет с 31 марта 2024 года.

- В Газе в результате военной операции Израиля погибли уже более 21,8 тыс. человек. Число раненых превысило 56,4 тыс. человек.

- В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за грядущих морозов. По прогнозам, в новогоднюю ночь температура в столице может понизиться до минус 15 градусов.

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