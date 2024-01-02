Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Кэмерон и Блинкен обсудили атаки хуситов в Красном море и гуманитарную ситуацию в Газе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном нападения на суда в Красном море и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.
"Глава британского МИД и госсекретарь обсудили осуждение международным сообществом незаконных и неоправданных нападений боевиков-хуситов на торговое судоходство в Красном море", - говорится в пресс-релизе британского МИД.
Отмечается, что собеседники выразили готовность работать с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности за обстрелы.
Помимо этого, Кэмерон и Блинкен подняли "вопрос об ухудшении продовольственной безопасности в секторе Газа и о срочной необходимости в значительном увеличении объема помощи гражданскому населению".
Накануне The Telegraph сообщило, что "Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты".
Издание отмечало, что Великобритания может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.
7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.
18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море. Позднее представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы США, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 2 января

Число жертв землетрясения в Японии превысило 50

Число жертв землетрясения в Японии превысило 50

В Турции задержали 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил об успехах на севере Газы

Министр обороны Израиля заявил об успехах на севере Газы

Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек

Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек

Самолет авиакомпании JAL загорелся в токийском аэропорту

Самолет авиакомпании JAL загорелся в токийском аэропорту

Число жертв землетрясения в Японии превысило сорок человек

Число жертв землетрясения в Японии превысило сорок человек

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });