Кэмерон и Блинкен обсудили атаки хуситов в Красном море и гуманитарную ситуацию в Газе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном нападения на суда в Красном море и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Глава британского МИД и госсекретарь обсудили осуждение международным сообществом незаконных и неоправданных нападений боевиков-хуситов на торговое судоходство в Красном море", - говорится в пресс-релизе британского МИД.

Отмечается, что собеседники выразили готовность работать с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности за обстрелы.

Помимо этого, Кэмерон и Блинкен подняли "вопрос об ухудшении продовольственной безопасности в секторе Газа и о срочной необходимости в значительном увеличении объема помощи гражданскому населению".

Накануне The Telegraph сообщило, что "Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты".

Издание отмечало, что Великобритания может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море. Позднее представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы США, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.