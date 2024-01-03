Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Китайский кинорынок в прошлом году обновил максимум с 2019 года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Продажи билетов в китайских кинотеатрах в 2023 году составили 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

Это максимальный показатель с 2019 года. В 2022 году в целом сборы составили чуть более 30 млрд юаней.

Всего в прошлом году в КНР было продано почти 1,3 млрд билетов в кинотеатры.

Лидерство в китайском прокате удерживают кинофильмы местного производства – на них пришлось 83,8% совокупных сборов, или свыше 46 млрд юаней.

Самым кассовым фильмом минувшего года стала комедия "Полноводная красная река", второе место занял научно-фантастический блокбастер "Блуждающая земля II", третье - криминальная драма "Ставок больше нет".

Между тем трехдневные выходные, которые завершились 1 января, стали для китайского кинорынка самыми успешными в истории – киностудии заработали за этот период около 1,53 млрд юаней. Предыдущий новогодний рекорд был зафиксирован в 2021 году и составлял 1,3 млрд юаней.

Почти 40% новогодней кассы собрал романтический фильм "Мерцает, мерцает яркая звезда" по одноименному популярному сериалу. Он заработал на праздничных выходных 608 млн юаней.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране число жертв взрыва у могилы Сулеймани превысило 100 человек

Россиянин задержан в Латвии по подозрению в шпионаже

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Британские врачи вышли на забастовку с требованием повысить зарплаты

Два взрыва произошли у могилы генерала Сулеймани в Иране

В Польше заявили о неспособности нарастить армию до уровня потенциальных противников

Турция поставила в РФ первую партию яиц

Турция поставила в РФ первую партию яиц

ЕС ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Маринычева

Tesla в 2023 году увеличила поставки автомобилей на 38%

Tesla в 2023 году увеличила поставки автомобилей на 38%

Госдолг США достиг рекордных $34 трлн

Госдолг США достиг рекордных $34 трлн

Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз

Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });