Китайский кинорынок в прошлом году обновил максимум с 2019 года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Продажи билетов в китайских кинотеатрах в 2023 году составили 54,91 млрд юаней ($7,75 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

Это максимальный показатель с 2019 года. В 2022 году в целом сборы составили чуть более 30 млрд юаней.

Всего в прошлом году в КНР было продано почти 1,3 млрд билетов в кинотеатры.

Лидерство в китайском прокате удерживают кинофильмы местного производства – на них пришлось 83,8% совокупных сборов, или свыше 46 млрд юаней.

Самым кассовым фильмом минувшего года стала комедия "Полноводная красная река", второе место занял научно-фантастический блокбастер "Блуждающая земля II", третье - криминальная драма "Ставок больше нет".

Между тем трехдневные выходные, которые завершились 1 января, стали для китайского кинорынка самыми успешными в истории – киностудии заработали за этот период около 1,53 млрд юаней. Предыдущий новогодний рекорд был зафиксирован в 2021 году и составлял 1,3 млрд юаней.

Почти 40% новогодней кассы собрал романтический фильм "Мерцает, мерцает яркая звезда" по одноименному популярному сериалу. Он заработал на праздничных выходных 608 млн юаней.