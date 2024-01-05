Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря позитивным статданным.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,69% и составил 477,68 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,53%, германский DAX - 0,48%, французский CAC 40 - 0,52%, итальянский FTSE MIB - 1,01%, испанский IBEX 35 - 1,28%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре остался на ноябрьском уровне - 47,6 пункта, показали опубликованные в четверг окончательные данные. Предварительно этот показатель оценивался в 47 пунктов.

Оценка декабрьского PMI в сфере услуг еврозоны также была повышена по сравнению с предварительными данными - до 48,8 пункта с 48,1 пункта. В ноябре показатель составлял 48,7 пункта.

Несмотря на улучшение оценок, оба индикатора остаются ниже 50 пунктов, что говорит о спаде деловой активности.

Статданные из Германии, также обнародованные в четверг, показали резкое ускорение инфляции в стране в декабре - до 3,8% в годовом выражении с 2,3% месяцем ранее. Это, однако, было связано с колебанием цен на энергоносители.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в ФРГ в декабре замедлилась до 3,5% в годовом выражении с 3,8% в ноябре и была минимальной с июля 2022 года.

Во Франции инфляция, гармонизированная со стандартами ЕС, ускорилась в декабре до 4,1% в годовом выражении с 3,9% месяцем ранее.

"Опубликованные данные не меняют нашего мнения, что ЕЦБ с большой вероятностью начнет опускать ставки в апреле или около того, и ставка по депозитам будет снижена на 125 б.п. до конца этого года", - отмечает главный экономист по Европе Capital Economics Эндрю Кеннингем, слова которого приводит Market Watch.

Акции британского ритейлера одежды Next подорожали на 5,8% после повышения компанией прогноза годовой прибыли.

Оператор сети магазинов спортивной одежды JD Sports Fashion, наоборот, ухудшил прогноз прибыли на год. Стоимость бумаг компании рухнула на 23%.

Капитализация испанской телекоммуникационной компании Telefonica поднялась на 1,6%. Компания достигла соглашения с профсоюзами об увольнении 3,4 тыс. сотрудников в Испании.

В число лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 вошли акции норвежской Tomra Systems (+4,5%) и финской Fortum (+3,1%).

Во Франкфурте уверенно подорожали бумаги химконцерна Bayer AG (+2,4%), в Париже - производителя поездов Alstom (+2,4%), в Милане - акции оборонного подрядчика Leonardo (+5,7%).

Стоимость бумаг BP выросла на 0,3%, Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 1,2%.