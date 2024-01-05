Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Глава Еврокомиссии заявила, что задачей Бельгии с Совете ЕС является помощь Украине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала макрофинансовую помощь Украине "самым стратегическим" из приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС.

"После исторического решения начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, мы должны срочно двигаться вперед в деле стабилизации нашей финансовой помощи этой стране", - заявила фон дер Ляйен в пятницу в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо по случаю встречи Еврокомиссии с бельгийским председательством Совета ЕС в первом полугодии 2024 года.

По ее словам, Еврокомиссия предложит Европейскому совету "оперативные решения", которые позволят гарантировать достижение консенсуса по фонду для Украины в рамках обновленного бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.

"Тогда перед Бельгией встанет ключевая задача - как можно быстрее преобразовать политическое соглашение по фонду (в юридическое постановление - ИФ) через Совет ЕС и (Европейский - ИФ) парламент", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что "фонд для Украины является центральным элементом пересмотра долгосрочного бюджета" ЕС на 2021-2027 годы.

На саммите ЕС 14-15 декабря 2023 года Евросовет не смог из-за позиции Венгрии утвердить поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающие макрофинансовую помощь Украине в 50 млрд евро.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил 18 декабря, что планируется провести 1 февраля 2024 года внеочередной саммит, на котором главы государств и правительств стран ЕС вернутся к пересмотру союзного бюджета на 2024-2027 годы с учетом макрофинансовой помощи Украине.

ЕК Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У православных христиан наступил рождественский сочельник

Землетрясение произошло недалеко от Лос-Анджелеса

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море

Что произошло за день: пятница, 5 января

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });