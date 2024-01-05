Глава Еврокомиссии заявила, что задачей Бельгии с Совете ЕС является помощь Украине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала макрофинансовую помощь Украине "самым стратегическим" из приоритетов бельгийского председательства Совета ЕС.

"После исторического решения начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, мы должны срочно двигаться вперед в деле стабилизации нашей финансовой помощи этой стране", - заявила фон дер Ляйен в пятницу в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо по случаю встречи Еврокомиссии с бельгийским председательством Совета ЕС в первом полугодии 2024 года.

По ее словам, Еврокомиссия предложит Европейскому совету "оперативные решения", которые позволят гарантировать достижение консенсуса по фонду для Украины в рамках обновленного бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы.

"Тогда перед Бельгией встанет ключевая задача - как можно быстрее преобразовать политическое соглашение по фонду (в юридическое постановление - ИФ) через Совет ЕС и (Европейский - ИФ) парламент", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что "фонд для Украины является центральным элементом пересмотра долгосрочного бюджета" ЕС на 2021-2027 годы.

На саммите ЕС 14-15 декабря 2023 года Евросовет не смог из-за позиции Венгрии утвердить поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающие макрофинансовую помощь Украине в 50 млрд евро.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил 18 декабря, что планируется провести 1 февраля 2024 года внеочередной саммит, на котором главы государств и правительств стран ЕС вернутся к пересмотру союзного бюджета на 2024-2027 годы с учетом макрофинансовой помощи Украине.