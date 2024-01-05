Первые военно-транспортные вертолеты AW-149 приняты в эксплуатацию ВС Польши

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Первые военно-транспортные вертолеты AW-149 приняты в эксплуатацию вооруженными силами Польши, сообщило в пятницу польское Агентство по вооружениям.

"Заказанные ВС Польши вертолеты AW-149, в соответствии с требованиями, в настоящее время доставлены заказчику, где началась их эксплуатация", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что техника, "прошла все необходимые испытания и приемки и допущена к эксплуатации".

Как отметили в агентстве, закупленные Войском Польским вертолеты оснащены сложной противообледенительной системой, позволяющей реализовывать задачи при температуре до - 40°C.

Ранее сообщалось о завершении производства итальянским концерном Leonardo на мощностях польского завода PZL Swidnik первой партии вертолетов AW-149, с их передачей 25-й воздушно-кавалерийской бригаде.

Контракт на поставки вертолетов AW-149 заключен на срок до 2029 года и включает 32 машины, а также логистический пакет, техническое сопровождение, учебное оборудование для летчиков и т.д.

AW-149 - многоцелевой военный вертолет, способный выполнять дневные и ночные полеты. Максимальный взлетный вес 8,3 тысячи кг, максимальная скорость 313 км/ч, крейсерская - 287 км/ч. Максимальная дальность - 958 км, максимальная продолжительность полета 4 часа и 55 минут.

Предполагается, что AW-149 будут задействованы, в том числе, в охране границы с Белоруссией.