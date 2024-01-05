Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Первые военно-транспортные вертолеты AW-149 приняты в эксплуатацию ВС Польши

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Первые военно-транспортные вертолеты AW-149 приняты в эксплуатацию вооруженными силами Польши, сообщило в пятницу польское Агентство по вооружениям.

"Заказанные ВС Польши вертолеты AW-149, в соответствии с требованиями, в настоящее время доставлены заказчику, где началась их эксплуатация", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что техника, "прошла все необходимые испытания и приемки и допущена к эксплуатации".

Как отметили в агентстве, закупленные Войском Польским вертолеты оснащены сложной противообледенительной системой, позволяющей реализовывать задачи при температуре до - 40°C.

Ранее сообщалось о завершении производства итальянским концерном Leonardo на мощностях польского завода PZL Swidnik первой партии вертолетов AW-149, с их передачей 25-й воздушно-кавалерийской бригаде.

Контракт на поставки вертолетов AW-149 заключен на срок до 2029 года и включает 32 машины, а также логистический пакет, техническое сопровождение, учебное оборудование для летчиков и т.д.

AW-149 - многоцелевой военный вертолет, способный выполнять дневные и ночные полеты. Максимальный взлетный вес 8,3 тысячи кг, максимальная скорость 313 км/ч, крейсерская - 287 км/ч. Максимальная дальность - 958 км, максимальная продолжительность полета 4 часа и 55 минут.

Предполагается, что AW-149 будут задействованы, в том числе, в охране границы с Белоруссией.

Польша Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У православных христиан наступил рождественский сочельник

Землетрясение произошло недалеко от Лос-Анджелеса

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море

Авианосец ВМС США "Эйзенхауэр" зашел в Красное море

Что произошло за день: пятница, 5 января

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Maersk решила пока не возобновлять проход своих судов через Красное море

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });