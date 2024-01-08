Армения и Азербайджан намерены обсудить делимитацию границы в конце января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан проведут очередную встречу в рамках работы комиссий по делимитации госграницы в конце января, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Есть договоренность о том, чтобы в конце января комиссии по делимитации вновь встретились. Надеемся, что эта встреча состоится", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

30 ноября вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.

В середине декабря правительство Армении утвердило рабочий порядок организации и проведения заседаний и встреч комиссий Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы.

"Данным решением мы утверждаем рабочий порядок организации и проведения заседаний и рабочих встреч комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - заявил тогда вице-премьер Армении, руководитель комиссии Мгер Григорян на заседании правительства.

Аналогичное решение приняла и азербайджанская сторона.