Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Финский премьер Петтери Орпо не исключает, что Финляндия не откроет границу с РФ по завершении нынешнего локдауна в воскресенье, 14 января, если сохранится угроза отправки Россией на границу беженцев из третьих стран.

"Исходя из той информации, которая у меня есть сейчас, в РФ ничего не изменилось. Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угрозы, что Россия немедленно возобновит свою операцию", - сказал Орпо в интервью порталу Yle во вторник.

По его словам, "самое главное - сохранить спокойствие на границе, неконтролируемая ситуация возникнуть не должна".

Премьер-министр отметил, что для принятия решения будет проведена тщательная оценка со стороны властей. При этом, на одной чаше весов - безопасность границ и нацбезопасность, а на другой - положение россиян, проживающих, например, в Финляндии и требующих открытия границы.

"В своих решениях правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас настолько важным вопросом, что она имеет и будет иметь приоритет до тех пор, пока мы не найдем окончательное решение", - заявил Орпо.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Позднее, 12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности".