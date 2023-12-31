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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Премьер Финляндии заявил о необходимости укреплять безопасность страны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал важнейшей задачей для страны укрепление ее безопасности.

"Важнейшей задачей финского государственного руководства является укрепление безопасности Финляндии и финнов", - сказал он в воскресенье, выступая с новогодним обращением.

По его словам, "беспорядки на восточной границе Финляндии никуда не делись, и правительство внимательно следит за ситуацией и готовит новые решения, чтобы положить конец инструментализированной иммиграции".

Премьер подчеркнул, что приоритет отдается безопасности Финляндии и ее границ. "Мы не пойдем на компромисс в их отношении", - сказал он.

Коснулся премьер и конфликта на Украине. "Наши национальные решения, такие как увеличение мощностей по производству тяжелых боеприпасов, позволят оказать долгосрочную поддержку Украине", - заявил Орпо.

Финляндия Петтери Орпо
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