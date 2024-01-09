Что произошло за день: вторник, 9 января

Судьба завода с проблемной котельной, новый премьер Франции и гражданство для североамериканских спортсменов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На территории завода расположена аварийная котельная. После прорыва теплотрассы, оставившего людей без отопления, задержаны замглавы администрации Подольска, начальник котельной и гендиректор завода. В Кремле заявили, что часть систем ЖКХ остается в ветхом состоянии, но сейчас нет необходимости в дополнительных поручениях по данному вопросу.

- Признанный иноагентом экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский вновь объявлен в розыск в России. Ранее он также разыскивался без уточнения статьи по карточке уголовного дела от 2015 года, которая теперь числится изъятой. По данным некоторых СМИ, повторное объявление Ходорковского в розыск связано с уголовным делом о фейках.

- G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров. По информации Bloomberg, встреча состоялась 16 декабря в Эр-Рияде. Участники, среди которых не было, например, Китая и Бразилии, не достигли существенных успехов в обсуждениях.

- Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя. Ранее он занимал пост министра образования. Атталь стал самым молодым главой правительства в Пятой Республике.

- В результате обстрела курского села погибла женщина. В Орле украинские беспилотники атаковали объекты ТЭК. Пострадали три человека.

- Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу в ближайшее время. Утечка топлива на частном лунном посадочном модуле продолжается, двигательная система аппарата не функционирует.

- Российский завод Hyundai вышел из простоя. В пресс-службе уточнили, что идет обучение персонала и обслуживание оборудования.

- Путин дал гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону. 44-летний спортсмен намерен взять себе отчество Владимирович. Кроме того российский паспорт получил канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик.

- Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. 76-летний литератор получил многочисленные переломы, травмы, включая черепно-мозговую.