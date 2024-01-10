Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов

Сотрудники Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за декабрь, а также стартом сезона корпоративной отчетности.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,2% в годовом выражении с 3,1% в ноябре.

Данные министерства торговли США, обнародованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в ноябре на 2% относительно предыдущего месяца - до $63,2 млрд. Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,5 млрд, а не $64,3 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в ноябре до $65 млрд, то есть на 1,1% относительно предварительно объявленного октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, в пятницу финансовые результаты обнародует сразу несколько крупных американских банков, в том числе Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank Of New York Mellon и Wells Fargo & Co.

Акции Hewlett Packard Enterprise подешевели на 8,9% по итогам торгов во вторник. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг ведет переговоры о покупке производителя телекоммуникационного оборудования Juniper Networks за $13 млрд. Стороны могут объявить о сделке уже на этой неделе, пишет газета.

Стоимость бумаг Juniper Networks взлетела на 21,8%.

Капитализация Boeing Co. снизилась на 1,4% после 8%-ного падения в понедельник на информации о приостановке Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) полетов самолетов 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатации американскими авиакомпаниями после недавнего инцидента с лайнером Alaska Airlines.

Как сообщает WSJ, авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines обнаружили незакрепленные детали в некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9, которые они осмотрели после пятничного происшествия.

Акции United Airlines Holdings во вторник подорожали на 1,4%, акции Alaska Air Group Inc. - подешевели на 1,3%.

Цена бумаг Unity Software Inc. упала на 8%. Компания, предлагающая решения для разработки видеоигр и других приложений, объявила о намерении сократить порядка 1,8 тыс. рабочих мест, или 25% своего штата, в рамках продолжающейся реструктуризации.

Акции Spirit Airlines Inc. подешевели на 3,3% на новости о планируемом уходе в отставку в феврале главы авиакомпании JetBlue Airways Corp. Робина Хейса. Он был одним из главных организаторов сделки по слиянию компании со Spirit Airlines, которая еще не закрыта.

Рыночная стоимость бумаг JetBlue упала на 10%. Аналитики BofA Securities ухудшили рекомендацию для акций компании до "ниже рынка" с "нейтрально".

Капитализация Illumina Inc. увеличилась на 4,6%. Ведущий мировой поставщик продуктов и услуг в области генетического тестирования во вторник опубликовал предварительные результаты за 2023 финансовый год, которые показали менее значительное, чем прогнозировалось, снижение выручки компании.

Выручка Illumina в минувшем фингоду, по предварительным данным, уменьшилась на 2%, до $4,497 млрд. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял $4,44 млрд. В ноябре компания заявляла, что снижение ее годовой выручки составит 2-3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 157,85 пункта (0,42%) и составил 37525,16 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,04 пункта (0,15%) - до 4756,5 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 13,94 пункта (0,09%) и составил 14857,71 пункта.