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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Вучич опроверг утверждения о том, что Сербия является протекторатом России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сербский президент Александр Вучич опроверг утверждения главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего, что Сербия якобы является протекторатом России.

"Сербия гордится своей независимостью, поэтому я разочарован заявлением министра иностранных дел Великобритании Кэмерона о том, что Сербия является протекторатом России, как и о том, что мы являемся дестабилизирующим фактором в регионе", - сказал он в среду при посещении Русского дома в Белграде. Слова Вучича приводит сербское телевидение.

"Сербия - независимая и суверенная страна, а не протекторат ни России, ни Великобритании, ни США, ни Германии, ни кого-либо другого", - подчеркнул он.

"Очевидно, что если кто-то проводит собственную политику, и когда эта политика независимая, то это беспокоит многих. Мы продолжим проводить независимую политику и в отношении России, и в отношении других стран", - сказал он, отметив, что отношения между Сербией и РФ очень хорошие.

В Русском доме в Белграде Вучича встречали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и директор этого российского культурного учреждения Евгений Баранов.

Александр Вучич Сербия Дэвид Кэмерон Великобритания
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