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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Баку по делу о гибели при пожаре четырех новорожденных проходят три человека

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По делу о гибели четырех младенцев при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлекли трех администраторов центра, они помещены под домашний арест и отстранены от должностей, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Это теперь уже бывшие директор Центра Мехрибан Абасгулиева, начальник отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и начальник отдела Службы поддержки Эльнур Ахмедли.

Мустафаеву и Ахмедли вменяют статью 225.3 УК (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности), Абасгулиевой - статью 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).

Расследование продолжается, следствие выясняет причины возгорания, устанавливает всех причастных и проверяет уже задержанных на иные противоправные действия.

Пожар в перинатальном центре произошел в ночь на 9 января. Отравление продуктами сгорания получили три человека. В отделении интенсивной терапии нашли четырех погибших младенцев.

Азербайджан Баку Генпрокуратура
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